رئيس الكاف يتعرض لصدمة كبيرة

تعرض رئيس الكاف أحمد أحمد، لصدمة كبيرة في الساعات الماضية، بعدما إنقلبت عليه اللجنة التنفيذية للهيئة التي يتواجد على رأسها.

وأصدر مُدير الإعلام لدى الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، أليكسندر سويي، بيانا يؤكد بأن اللجنة التنفيذية ترفض ترشح الملغاشي لخلافة نفسه.

وأكد ذات المصدر، بأن الجهة السالف ذكرها، ترى بأن تقديم صاحب الـ61 عاما، لملفه ترشحه غير قانوني بالمرة.

وجاء هذا الإنقلاب، في وقت كان أحمد أحمد يعتقد بأنه قادر على مواصلة في منصبه، بعد سمحت له لجنة الحوكمة بالترشح.

ويُنتظر أن يتواصل الصراع القانوني بخصوص أحمد أحمد، الى غاية الثاني من مارس موعد مثوله أمام المحكمة الرياضية الدولية.

يُذكر بأن إنتخابات رئاسة الكاف، ستكون في الـ12 من شهر مارس القادم.