رئيس “الكاف” يجري تغييرات على مكتبه التنفيذي

أجرى الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الخميس، عدة تغييرات على مستوى مكتبه التنفيذي.

وقرر أحمد أحمد، إقالة نائبه الأول، النيجيري أماجو بينيك، وتعين الغيني، عوماري كونستاتن، بديلا له، كنائب أول لرئيس “الكاف”.

وضمن نفس الإجراء، تم إقالة التونسي، طارق البوشماوي، مع بقاء المغربي فوزي لقجع، كنائب ثاني، وداني جوردان، نائب ثالث، لرئيس “الكاف”.

يذكر أن رئيس “الكاف”، أحمد أحمد، يتواجد حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة، لحضور نهائي أمم إفريقيا المقرر غدا الجمعة، بين المنتخب الجزائري، ونظيره السنغالي.