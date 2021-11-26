رئيس الكاف يستثني الجزائر.. ويرشّح مصر للتألق في المونديال

إستثنى رئيس الإتحاد الإفريقي موتسيبي بلد بحجم الجزائر من البلدان التي رشّحها لإمكانية الفوز بمونديال قطر الذي سيجري في قطر.

وقال موتسيبي لدى تدخله في الإجتماع التنفيذي الذي جرى بالعاصمة المصرية القاهرة “أريد فوز إحدى الدول الأفريقية بكأس العالم”.

وعن المنتخبات التي رشّحها لإمكانية الفوز قال “مصر من الدول التي تعطينا هذا الأمل سواءً في المونديال المقبل أو الذي يليه”.

رورغم أن المنتخب الوطني حقّق أرقام قياسية ويجاور منتخبات عالمية في مقدمة الترتيب، إلا أن موتسيبي لم يتحدث إطلاقا، كما يبدو ان إنجازات بلماضي ولاعبيه لا يعترف بها إفريقيا.