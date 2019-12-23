رئيس الكاف يلمح لتغيير موعد إجراء كأس أمم إفريقيا 2021

كشف أحمد أحمد، رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، امكانية إقامة كأس أمم إفريقيا 2021، المقررة بالكاميرون، في فصل الشتاء.

وصرح أحمد أحمد، لموقع “insideworldfootball”، في هذا الخصوص: “عندما قررنا إجراء كأس أمم إفريقيا في شهر جوان، مثلما حدث في الطبعة الأخيرة بمصر، قلنا أنه يجب علينا التحلي ببعض المرونة في اختيار التواريخ”.

وأوضح: “في رأيي لا يمكن تنظيم كأس أمم إفريقيا شهري جوان، وجويلية، بسبب الظروف المناخية في الكاميرون، لذا يتعين علينا اتخاذ قرار بشأن تحديد التاريخ المناسب”.

ومنح الملغاشي، سببا آخر، موضحا أن كأس العالم للأندية 2021، المقررة بالصين، ستجرى في الفترة ما بين 17 جوان إلى 14 جويلية، ما يعني 5 أيام قبل انطلاق الكان.