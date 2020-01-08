رئيس الكاف يندد بالإهانة التي ميزت تصويت الكرة الذهبية!

ندّد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد بالإهانة التي تعرضت لها القارة الإفريقية خلال تصويت الكرة الذهبية الخاص بمجلة “فرانس فوتبول”.

ونشط أحمد أحمد ندوة صحفية يوم أمس الثلاثاء تطرق من خلالها إلى تصويت بعض الأفارقة للاعبين أوروبيين لمنح الكرة الذهبية العالمية قائلا:

“ليست مجلة “فرانس فوتبول” هي من لا تحترم كرة القدم الإفريقية، لكن للأسف بعض الأفارقة فضلوا التصويت على لاعبين أوروبيين، بحجة التصويت على الأحسن”.

وأضاف: ” شاهدنا أمريكا الجنوبية صوتت على لاعبين، وحتى أوروبا صوتت على لاعبيها، لكن للأسف الأفارقة إختاروا لاعبين أوروبيين”.