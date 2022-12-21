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الرياضة

رئيس الكاف يُؤكد ترشح الجزائر لاحتضان كان 2025

بقلم حواز عبد النور
رئيس الكاف يُؤكد ترشح الجزائر لاحتضان كان 2025
صورة مركبة
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أكد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، رغبة الجزائر في تنظيم منافسة كأس إفريقيا 2025.

حيث قال، موتسيبي، في مؤتمر صحفي عقده بجوهانسبورغ بخصوص انسحاب غينيا من تنظيم كان 2025.

“الجزائر والبنين والمغرب ونيجيريا وزامبيا هي من بين الدول التي ترغب في استضافة كان 2025”.

وبهذا يكون الرجل الأول في الكاف قد أكد تصريحات المكلف بالإعلام لدى الفاف، صالح باي عبود، ووزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق.

رابط دائم : https://nhar.tv/KXUOJ
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