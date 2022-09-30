رئيس الكاف يُعلن سحب تنظيم كان 2025 من غينيا

أعلن اليوم الجمعة رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، سحب تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 من غينيا.

حيث قال، موتسيبي، للصحفيين، على هامش زيارته إلى العاصمة الغينية كوناكري:”غينيا لن تنظم كان 2025 بسبب مشاكل في المواعيد النهائية لتطوير البنية التحتية”.

كما أضاف:”غينيا ليست جاهزة لاستضافة الكان، وسيتم فتح باب الترشح أمام الدول الافريقية لاستضافة البطولة”.

وبهذا ستكون الجزائر أمام فرصة العمر وفي أفضل رواق لخلافة غينيا واستضافة “كان 2025”.