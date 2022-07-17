رئيس الكاف يُقدم هذا الوعد قبل مُغادرته الجزائر !

قدم رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، وعدا باصلاح التحكيم الإفريقي مُستقبلا.

وذلك على هامش نهاية زيارته التفقدية لملاعب الجزائر اليوم الأحد، حيث قال في تصريحات صحفية.

“سنعمل على جعل التحكيم في إفريقيا، يتسم بالنزاهة والشفافية والحياد، بما يتوافق مع قيم كرة القدم والرياضة”.

كما أبدى موتسيبي تفهما للغضب الذي مازال يسيطر على الجزائريين بعد فضيحة الحكم الغامبي بكاري غاساما في مواجهة الكاميرون وحرمان الخضر من المونديال.