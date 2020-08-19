رئيس الكناس: الندوة الوطنية حدّدت مراحل الوصول إلى اقتصاد يعتمد على المنتوج الوطني

كشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، اليوم الأربعاء، بأن ندوة الإنعاش الاقتصادي حدّدت مراحل الوصول إلى اقتصاد حقيقي يعتمد على المنتوج الوطني.

وصرح رئيس “الكناس” للإذاعة الوطنية بأن الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، خلصت إلى توصيات تخص الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني.

مضيفا بأن الندوة سمحت بتحديد مراحل الدخول في اقتصاد حقيقي يعتمد على المنتوج الوطني على المدى القصير.

وأوضح المتحدث بأن الندوة الوطنية وُجهت بالأساس لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للإصلاحات الهيكلية للقطاع الاقتصادي وإرساء برنامج إصلاحات التحول الهيكلي الصناعي والفلاحي.

بالإضافة إلى وضع “ميكانيزمات” حقيقية للقضاء على البيروقراطية التي تعوق تحرك الاقتصاد الوطني.

مشيرا إلى توصيات الندوة وضعت جدولا زمنيا للإصلاحات بأهداف محددة تنجز على مراحل وتهدف للقضاء على العوائق البيروقراطية بحلول 31 ديسمبر على المدى القصير.

كما تم تحديد أهداف قصيرة المدى تمتد إلى غاية 2021، ترمي إلى زيادة الصادرات خارج المحروقات بمقدار 5 ملايير دولار.