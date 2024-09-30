رئيس الكونغو يهنئ الرئيس تبون 

هنأ رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، باسم الشعب الكونغولي والحكومة وباسمه الخاص، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية بعهدة جديدة.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية جاء في نص رسالة التهنئة “بهذه المناسبة السعيدة. حيّا الرئيس الكونغولي ساسو نغيسو، مستوى علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين”.

كما عبّر رئيس الكونغو عن استعداده لتطويرها بما يخدم الشعبين المحترمين. مُجددا للرئيس تبون تمنياته بمزيد من النجاحات في مهامه السامية.