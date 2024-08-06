رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية يفضح تجاوزات الاتحاد الدولي للملاكمة

فضح رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، جيوفاني مالاجو، تجاوزات الإتحاد الدولي للملاكمة IBA، بحق الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، مشيرا أنه تم تسيس قضيتها، بهدف الإساءة إليها.

قبل مواجهتها للملاكمة الإيطالية، أنجيلا كاريني، ضمن منافسات الملاكمة في الألعاب الأولميبة باريس 2024.

وصرح رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، جيوفاني مالاجو، أمس الإثنين، لموقع “لاستامبا” الإيطالي:”أخبرتني الملاكمة، أنجيلا كاريني، أنها تعرضت لضغوطات من قبل الإتحاد الدولي للملاكمة، وقلت لها أن تشارك في النزال أمام الملاكمة إيمان خليف، وأن لا تهتم لأمرهم”.

وأضاف جيوفاني مالاجو:”تلقيت وثائق من الهيئة الطبية التابعة للجنة الأولمبية الدولية، تُثبت مشاركة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، في بطولة الأولمبياد، بصفة عادية، وأعتقد أن كل مايقال عبارة عن ثرثرة، وأستغرب لماذا تم تسيس هذه القضية”.