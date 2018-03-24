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رئيس اللجنة الأولمبية المجرية: “سنعمل على تنظيم مباراة ودية مع الخضر”

الرياضة
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رئيس اللجنة الأولمبية المجرية: “سنعمل على تنظيم مباراة ودية مع الخضر”
بقلم ح.حمزة

أكد رئيس اللجنة الأولمبية المجرية، كريستيان كولكزار، سعيه للحديث إلى اتحادية بلده لكرة القدم لتنظيم لقاء ودي مع الجزائرمستقبلا.

وقال: “لا أعرف لاعبي المنتخب الجزائري لكرة القدم وحتى لاعبينا لا أعرف عنهم الكثير، كرة القدم لعبة أولمبية من دون شك وأكثر من ذلك هي ديانة عندنا”.
وأضاف:” وهي أكثر من رياضة في الجزائر، سأتحدث إلى رئيس الاتحادية المجرية م لتنظيم مباراة ودية مع الجزائر مستقبلا”.
وبخصوص الإتفاقية مع “الكوا” قال: “نشكركم على الاستقبال في الجزائر، عقد الشراكة جد مهم، ومضمون العقد هو الأهم بتنظيم تربّصات وتبادل الخبرات بين المدربين.”
وقال أيضا: “والجزائر ستستفيد من تجاربنا في الرياضات المتفق عليها ونحن يمكن الإستفادة من تقدم نتائجكم في ألعاب القوى، وأيضا إقامة تربصات في الجزائر”.


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