رئيس اللجنة الأولمبية يتمنى الشفاء العاجل لدرواز

تقدّم، عبد الرحمان حماد، رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، بأصدق عبارات التمنيات بالشفاء العاجل لمحمد عزيز درواز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأعرب حماد عن تضامنه الكامل مع درواز وعائلته في هذا الظرف الصحي، متمنياً له الشفاء العاجل وعودة سريعة إلى نشاطه، سائلاً المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالصحة والعافية.

كما لقيت هذه المبادرة الإنسانية استحساناً واسعاً في الأوساط الرياضية، التي عبّرت بدورها عن دعمها وتمنياتها بالشفاء العاجل لدرواز، نظير ما قدّمه من خدمات جليلة للرياضة الجزائرية خلال مسيرته.