رئيس اللجنة القضائية لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي أمام جنايات الدار البيضاء

من المقرر أن يمثل أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، رئيس “اللجنة القضائية” والعضو في “مجلس الأعيان” لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

المتهم الموقوف ” نسيب الطيب” برفقة الإرهابي المكنى ب “عبد الرحمان ابو اسحاق السوفي” و المتهم ” يوسف محمد حبيب”.

في هذا السياق يتابع في ذات القضية، 3 متهمين متواجدين في حالة فرار، ويتعلق الأمر بكل من المدعوين “بورحلة موسى”،” جوادي يحي”،

حيث سيتم الفصل في مصيرهم غيابيا، غلى غرار القيادي المقضي عليه ” مختار بلمختار”.المكنى بـ”أبي العباس خالد”، أمير “منطقة الصحراء”

وأمير “كتيبة الملثمين” في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

كما يعد المتهم “نسيب طيب المكنى” عبد الرحمان ابو اسحاق السوفي ” رئيس “اللجنة القضائية” بتنظيم القاعدة،من أخطر

وأقدم العناصر الإرهابية للجماعات الإسلامية المسلحة الناشطة بالجزائر ودول الساحل.

حيث بقي محل بحث منذ سنة 1995 و كذا اثنين من معاويه محل التوقيف “يوسف محمد حبيب” و” غدير محمد”، الى غاية إيقافه بتاريخ15 اوت 2012.

بالمقابل مكنت العملية النوعية، من استرجاع 3 مسدسات آلية، ووثائق مهمة، و مراسلات خاصة للعديد من أعضاء قيادة التنظيم الإرهابي.

في سياق آخر، سيواجه المتهم” نسيب الطيب “عبد الرحمان ابو اسحاق السوفي”، برفقة متهم واحد موقوف يدعى” يوسف محمد الحبيب “، تهما ثقيلة تتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة.

ويتقاسم المتهمان هاته التهم ،مع 4 متهمين متوفين، جمعيهم قياديين لتظيمات إرهابية بارزة.

ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي “مختار بلمختار” المكنى ب”أبي العباس خالد”، أمير “منطقة الصحراء” في الجماعة الإسلامية المسلحة، وأمير “كتيبة الملثمين”

في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ومتهم آخر هو الإرهابي المقضي عليه المدعو” غدير محمد” المكنى ب” عبد الحميد أبو زيد” الذي تم القضاء عليه في 2013 بعد الاعتداء الإرهابي على المركب الغازي لتقنتورين بولاية إليزي،.

كما سيحاكم غيابيا أيضا، في ذات القضية القيادي بتنظيم القاعده في المغرب الإسلامي الإرهابي المقضي عليه “بورحلة موسى” ، المكنى ب” أبي داود”.

والذي اغتيل بعد أكثر من 25 سنة من النشاط المسلح في الجزائر وتونس ومالي وليبيا.