رئيس اللجنة الوزارية للإفتاء: كسر إجراءات الحجر الصحي “حرام”

أكد رئيس اللجنة الوزارية للإفتاء، محند ايدير مشنان، اليوم الجمعة، أن كسر إجراءات الحجر الصحي “حرام”.

وأوضح مشنان خلال حلوله ضيفا على قناة “النهار”، بمناسبة اليوم المفتوح تضامنا مع الجيش الأبيض، أن الحجر الصحي واجب على المرضى والمصابين بكورونا، كما أنه واجب على عامة الناس حتى يقون نفسهم شر الوباء.

وأفاد رئيس اللجنة الوزارية للإفتاء أن الامتناع عن الحجر الصحي حرام دينيا، وكارثة يرتكبها الإنسان في حق نفسِه ودينه ووطنه.

وأضاف المتحدث “يجب إدراك خطورة الأمر، هناك عائلات فقدت ذويها بسبب المرض، وهذا نتيجة الاستخفاف وعدم تطبيق الاجراءات الوقائية التي أوصت بها الجهات المختصة”.