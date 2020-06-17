رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار يطالب بدفع مستحقات المؤسسات الصغيرة

طالب رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار، رابح بن تومي، ومنسق اللجان الوطنية وممثل المقاولين، محمد مشدان، بدفع مستحقات المؤسسات الصغيرة لدى الهيئات والشركات العمومية.

وأوضح المتحدثان خلال ندوة عقدتها الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ندوة حول المؤسسات الصغيرة ومشكلة الديون، أن دفع مستحقات المؤسسات الصغيرة لدى الهيئات والشركات العمومية سيمكنها من انجاز مشاريعها ودفع أجور عمالها والمحافظة على مناصب الشّغل.

وأشار المتحدثان أنّ المؤسسات الصغرى هي المحرّك لعجلة التنمية الاقتصاديّة وهي المصدر لحركية عدّة نشاطات مهنيّة وتجاريّة و حرفيّة.

واقترح رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار، رابح بن تومي، تشكيل لجنة خاصة بمعالجة الديون بين الشركات والمؤسسات العمومية والشركات فيما بينها تحت رئاسة محافظ البنك الجزائري و مشاركة القطاعات المعنية.

كما دعا الى انشاء موقع الكتروني ورقم أخضر للاستفسار وطرح انشغالات والمشاكل الادارية، وتمديد الاجال المفروضة على المستوردين نظرا للضائقة المالية، والعودة الى طريقة التعامل بالتوطين البنكي.

وطالب بن تومي، السماح للمؤسسات في اطار التجهيز بالحصول على العتاد المستعمل.