رئيس اللجنة الوطنية لمساندة تبون ينسحب ويدعم ميهوبي

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رئيس اللجنة الوطنية لمساندة تبون ينسحب ويدعم ميهوبي
بقلم عبد الرحمن سالمي

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمساندة المترشح عبد المجيد تبون،  كروش سلمان عن انسحابه بصفته رئيس لجنة مساندة للمرشح عبد المجيد تبون ودعمه للمرشح عز الدين ميهوبي.

وفي بيان صحفي تحوز “النهار اونلاين”على نسخة منه، أعلن كروش عن انسحابه من حملة تبون، بسبب ما وصفه “عراقيل” صادفته في أداء مهامه، وحالت دون تحقيق الأهداف المسطرة.

وأضاف رئيس لجنة دعم تبون سابقا، أن هذه اللجنة كانت تهدف منذ تأسيسها  إلى إخراج البلاد من الأزمة  السياسية التي تعيشها منذ عدة أشهر.

ودعا كروش سلمان مديري المكاتب الولائية وأعضاء لجنة مساندة تبون، للإلتحاق لدعم ومساندة المرشح ميهوبي عز الدين.

ووجه ذات المتحدث كلمته للشعب الجزائري دعاه فيها إلى مساندة المسار الإنتخابي ومساندة اللجنة التي ستستمر إلى ما بعد الإنتخابات.


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