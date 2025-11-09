إعــــلانات
الوطني

رئيس المجر يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة

بقلم نادية بن طاهر
رئيس المجر يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة
  • 54
  • 0

بعث رئيس جمهورية المجر، الدكتور تاماس سوليوك، تهانيه الخالصة، لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وأعرب رئيس المجر، عن ارتياحه لمستوى التقدم، الذي بلغته العلاقات الثنائية، من عام إلى آخر.

مؤكدا لرئيس الجمهورية قناعته بالعمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات، وأن المجر تواصل دعم علاقات التعاون وتعميقها، في مجالات جديدة. متمنيا للرئيس التوفيق والصحة، وللجزائر الخير والرفاه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/e6GEh
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer