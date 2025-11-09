رئيس المجر يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة

بعث رئيس جمهورية المجر، الدكتور تاماس سوليوك، تهانيه الخالصة، لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وأعرب رئيس المجر، عن ارتياحه لمستوى التقدم، الذي بلغته العلاقات الثنائية، من عام إلى آخر.

مؤكدا لرئيس الجمهورية قناعته بالعمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات، وأن المجر تواصل دعم علاقات التعاون وتعميقها، في مجالات جديدة. متمنيا للرئيس التوفيق والصحة، وللجزائر الخير والرفاه.