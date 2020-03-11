رئيس المجلس الأعلى بليبيا يشكر الجزائر على مواقفها الأخوية الثابتة من الأزمة الليبية

استقبل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، بمعية وفد عن مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعـلـى للدولة بليبيا، خـالـد عامر الـمـشـري، والوفد الـمـرافـق لـه.

وتأتي هذه المقابلة، في إطار تعميق المشاورات الدائمة والمتواصلة بين الجزائر والإخوة الليبيين، لتبادل وجهات النظر حول أنجع الوسائل والسبل للتعجيل باستعادة الأمن والسلم في ربوع هذا البلد الشقيق.

كما كانت المقابلة فرصة لاستعراض الطرفين، لمستجدات الوضع في ليبيا وتداعياته على المنطقة.

وعبَّر المشري، في مستهل المقابلة، عن تقديره وشكره للجزائر على مواقفها الأخوية الثابتة من الأزمة الليبية، مجددا ثقته في المجهودات التي يبدلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصُّل إلى توافق يفضي إلى إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة يضمن وحدة ليبيا والشعب الليبي، بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

كما أشاد رئيس المجلس الأعلى بليبيا، بالدور الذي تقوم به الجزائر في مساعدة ليبيا على تجاوز الأوضاع الصعبة التي تعيشها، معربًا عن تقديره لدعم الجزائر الجارة وحرصها على ترقية العلاقات الأخوية التاريخية.

ومن جهته، أكد قوجيل، أن العلاقات الجزائرية الليبية، تكتسي طابعا تاريخيا خاصا ومتميزا، باعتبار أنَّ الشعب الليبي الشقيق كانت له مواقف تحفظها ذاكرة الجزائريين أثناء ثورة التحرير، وفي السنوات الصعبة التي مرت بها الجزائر.

وأضاف ذات المتحدث، أنَّ ما تبذله الجزائر اليوم بقيادة، رئيس الجمهورية، يأتي ضمن مساعيها الحثيثة و المخلصة، لتمكين الشعب الليبي من تخطي الصعوبات الراهنة، بالاعتماد على قدرات أبنائه دون أي تدخل أجنبي.

ويتأسس ذلك على مبدأ حرص الجزائر على أواصر الأخوة والعلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين، يضيف قوجيل.

للإشارة، يقوم الوفد الليبي، بزيارة للجزائر، في الفترة ما بين 10 و11 مارس الجاري.