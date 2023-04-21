رئيس المجلس الأعلى للشباب يزور قناة النهار في العيد

زار رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، رفقة بعض أعضاء المجلس، مجموعة من مقرات المؤسسات الإعلامية الخاصة بالجزائر منها قناة النهار.

أين هنئ حيداوي الأسرة الصحفية بهذه المناسبة وثًمن من خلال هذا اللقـاء الجهـود المبـذولة في تقديم المعـلومة للمـواطن والشبـاب.

كما زار رئيس المجلس الأعلى للشباب رفقة بعض أعضاء المجلس، مقر الإذاعة “القناة الأولى، الأمازيغية، الناطقة بالفرنسية وكذلك الدولية “. والتلفزيون العمومي الجزائري بمختلف قنواته.

وقام رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، كذلك، بزيارة إلى مصفاة سيدي رزين لتكرير النفط بالعاصمة.

أين ثمن “الجهود القيمة التي تبذلها الكفاءات الشبانية” المداومة هناك والذين يسهرون على ضمان استمرار الانتاج.

و أكد حيداوي في تصريح صحفي أن الزيارة التي أجراها بمناسبة عيد الفطر المبارك لمختلف المنشآت لمصفاة سيدي رزين ببلدية براقي.

و أضاف أن اختيار زيارة هذه المحطة يهدف إلى “تبليغ رسالة تقدير إلى هذه الفئة اليافعة التي تسهر على تأمين الاقتصاد الوطني من خلال ضمان استمرار عملية الانتاج”.

ملفتا أن فئات الشباب توجد في مقدمة العمال الذين يسهرون على تقديم مختلف الخدمات في ايام العطل والأعياد.

كما أبرز حيداوي الأهمية القصوى للخدمات الطاقوية التي يقدمها كوادر الجزائر على مستوى هذه المصفاة وغيرها.