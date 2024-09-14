رئيس المجلس الأوروبي يهنئ الرئيس تبون 

بعث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة إنتخايه لعهدة رئاسية جديدة .

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية عبّر شارل ميشال في رسالة التهنئة عن أحرّ تهانيه وأمنياته بالنجاح.

كما أكد شارل ميشال بهذه المناسبة للرئيس تبون، إلتزامه بالعمل معه في إطار الاحترام المتبادل والثقة، من أجل تعميق علاقاتنا المبنية على اتفاق الشراكة، ولا سيما في مجالات الأمن الطاقوي، والاستقرار الإقليمي، بإعتبار الجزائر شريكا أساسيا، خاصة في الأمن والاستقرار.