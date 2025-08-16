رئيس المجلس الإسلاميّ الأعلى يعزي

بعث رئيس المجلس الإسلاميّ الأعلى، مبروك زيد الخير برسالة تعزية ومواساة لعائلات ضحايا حادث سقوط حافلة بواد الحراش مخلفا 18 قتيلا.

وجاء في رسالة التعزية “ببالغ الحزن والأسى، يتقدّمُ رئيس المجلس الإسلاميّ الأعلى، فضيلة الشّيخ الدّكتور مبروك زيد الخير، أصالة عن نفسه، ونيابة عن أعضاء المجلس وإطاراته وموظفيه، بتعازيه الخالصة، مواسيًا أسر ضحايا حادث سقوط حافلة نقل المسافرين بوادِي الحراش “.

وأضافت الرسالة و” بهذه الفاجعة الأليمة الّتي ألمّت بالضّحايا وأسرهم ، وتأثّر لها الشّعب الجزائريّ قاطبة ، نسأل المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد أرواحهم الطّاهرة بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جنّاته ، وأن يلهم ذويهم الصّبر والسّلوان، والأجر والغفران ، وأن يمنّ بالشّفاء العاجل على الجرحى والمصابين، جرّاء هذا الحادث الأليم، موقنين بأنّ كلّ موت قدر من الله ، وكلّ إصابة إنّما هي بإرادته وقضاه”.

ولا يسعنا إلّا أن نقول: ( إنّا لله وإنّا إليه راجعون)”.