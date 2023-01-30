رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يستقبل سفير روسيا بالجزائر

استقبل رئيس المجلس الاسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، اليوم الاثنين بمقر المجلس، سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، فاليريان شوفاييف. الذي أدى له زيارة مجاملة وتعارف، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

كما أوضح المصدر ذاته، أن “اللقاء تناول سبل تعزيز وتثمين العلاقات الجزائرية-الروسية”. خاصة “بين المجلس الاسلامي الأعلى والمؤسسات الدينية في روسيا”. “باعتبار أن غلام الله عضو في مجموعة الرؤية الاستراتيجية (روسيا والعالم الاسلامي)”. و”أن عددا من العلماء وممثلي المؤسسات الدينية الاسلامية سيشاركون في المؤتمر الدولي “السلوك الحضاري” شهر فبراير القادم بوهران”.