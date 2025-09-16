رئيس المجلس الإسلامي يستقبل سفير دولة فلسطين بالجزائر 

استقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، مبروك زيد الخيرّ، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عيطة.

وحسب بيان المجلس تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الفكرية والدينية والثقافية “.

كما تم التأكيد على “الموقف الثابت للجزائر قيادة وشعبا ومؤسسات دينية في دعم القضية الفلسطينية العادلة”.

وفي هذا السياق أكد زيد الخيرّ أن “القضية الفلسطينية هي قضية الأمة المركزية، وأن الجزائر لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الآثمة التي تعد خرقا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية”.

في حين عبر السفير الفلسطيني عن “خالص شكره وتقديره للمجلس الإسلامي الأعلى, و من خلاله الجزائر على مواقفها الثابتة والداعمة”.

وأضاف السفير الفلسطيني أن هذا الدعم “يعد سندا معنويا كبيرا للشعب الفلسطيني في محنته, وأنه يعكس عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين”.