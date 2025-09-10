 رئيس المجلس الاستشاري لـ “IATF”: تجاوزنا كل التوقعات في هذا المعرض..ونشكر الرئيس تبون

قال رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الافريقية “IATF 2025″، إنّ الدورة الرابعة عرفت نجاحاً مبهراً، ويعود الفضل للتنظيم الجيد والعدد الهائل من المشاركين وكذا عدد الاتفاقيات المُبرمة.

وقال رئيس المجلس في الندوة الصحفية التي نشّطها بمناسبة اختتام التظاهرة “أفلحنا ونجحنا في هذا المعرض و تجاوزنا كل التوقعات”.

وأضاف “أقدّم الشكر الجزيل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكل الطاقم الحكومي على مساهمتهم في انحاح هذه الدورة”.

من جهته قال محافظ الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الافريقية العربي لطرش أن الحدث شكل منصة للشركات للتواصل وعرض منتجاتهم واستكشاف فرص الاستثمار وإبرام اتفاقيات وشراكات في عدة مجالات

واكد استضافة الجزائر للحدث التاريخي شهادة على التزام الجزائر لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي لـ 2063

وأضاف “نشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على دعمه واهتمامه المستمر لإنجاح هذا الحدث”.