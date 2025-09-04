رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية: رؤية الرئيس تبون عكس طموحًا حقيقيًا لنهضة القارة”.

ألقى الرئيس الأسبق لنيجيريا رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية أوليسيجون أوباسانجو كلمة في افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية “IATF 2025”.

و اكد أوليسيجون أوباسانجو، أن الطبعة الرابعة من المعرض تمثل محطة محورية في مسار التنمية الاقتصادية والتجارية للقارة.

و عبّر أوباسانجو عن امتنانه العميق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتعاونه الكبير مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم نك). ومفوضية الاتحاد الإفريقي ، وأمانة منطقة التجارة الحرة الإفريقية، من أجل إنجاح تنظيم هذه النسخة.

وقال “إن الرؤية التي يحملها الرئيس تبون بشأن تعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية في إفريقيا، خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار. تعكس طموحًا حقيقيًا لنهضة القارة”.

وأضاف أن معرض التجارة البينية الإفريقية أثبت عبر السنوات الماضية أنه أهم موعد للتجارة والاستثمار في القارة. وأضحى رمزًا لتوحيد الجهود وبناء قوة اقتصادية وتجارية عابرة للحدود. وذكّر بأن الدورات الثلاث السابقة من المعرض أسفرت عن صفقات. تجاوزت قيمتها 120 مليار دولار، وهو ما يبرز دوره كمسرّع حقيقي للتجارة الإفريقية.