رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، اليوم السبت، رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز، عن عمر ناهز 75 سنة.

كما سيوارى جثمان الفقيد الثرى، بعد صلاة العصر بمقبرة العين البيضاء.

ويعد الطيب بلعيز من مواليد 1948 بمغنية (ولاية تلمسان) وبدأ مسيرته المهنية بوزارة الخارجية. ليلتحق بعدها بسلك القضاء الذي تدرج فيه على مدار أزيد من 25 سنة في عدة وظائف. على غرار رئيسا لمحاكم وهران وسيدي بلعباس ومستشارا بالمحكمة العليا.

كما أسندت للفقيد سنة 2002 حقيبة وزارة التشغيل والتضامن الوطني، وبعدها وزارة العدل (سنة 2003). ثم وزارة الداخلية والجماعات المحلية (من 2013 إلى 2015)، ليعين بعدها وزيرا للدولة، مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية.

وكان آخر منصب شغله الراحل، هو رئيسا للمجلس الدستوري من فبراير إلى ابريل من سنة 2019 ، وهو المنصب الذي شغله سابقا في الفترة بين 2012 و2013.