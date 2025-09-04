رئيس المجلس الرئاسي الليبي: لدينا مشاريع طموحة في مجال الطاقات المتجددة

ألقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي كلمة في جلسة النقاش للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية ”2025 IATF”.

وقال المنفي “كل الشكر لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على حسن الاستقبال وكرم الضيافة”.

وأضاف “ليبيا من موقعها في اتحاد المغرب العربي ودول الساحل والصحراء ليست منعزلة ولديها مشاريع طموحة في مجال الطاقات المتجددة. بما يسهم عند اكتمالها في تلبية حاجات إفريقيا من الطاقة”.