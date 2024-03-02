رئيس المجلس الرئاسي الليبي: ليبيا تخطط لاطلاق مشاريع كبرى لزيادة القدرة الانتاجية من الغاز الطبيعي

أكد محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن اللقاء الدوري لمنتدى الدول المصدّرة للغاز في قمته السابعة، دليل على التصميم المشترك على تعزيز دور المنتدى ومساهمته في أمن الطاقة العالمي وتعزيز استقرار السوق وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي بليبيا في كلمته اليوم، السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات غرب الجزائر العاصمة “..أن ليبيا تؤكد التزامها بأهداف المنتدى كمنصة فاعلة للدول الأعضاء للتعاون والتنسيق في القضايا والمتعلقة، بالغاز الطبيعي وتشجيع تبادل وجهات النظر والتحليل المشترك لظروف السوف وأفق صناعة الغاز الطبيعي واستخداماته..”.

واستطرد قائلا “..لقد أدى التقدم الملموس في ليبيا في مختلف الملفات السياسية والأمنية وعلى صعيد انجاز استحقاق المصالحة الوطنية منذ توقيع وقف إطلاق النار، إلى تمكين الشركات العالمية، العاملة في مجال الطاقة من العودة إلى العمل في ليبيا وممارسة انشطة الاستكشاف والانتاج والتطوير، وفي هذا الصدد ومن أجل تعزيز القدرات الانتاجية لليبيا يجرى الاعداد لطرح اولى التراخيص استكشاف جديدة للنفط والغاز خلال سنة 2024.

وأردف قائلا أن “..دولة ليبيا تخطط لاطلاق مشاريع كبرى لزيادة القدرة الانتاجية من الغاز الطبيعي حيث تم الشروع .في اجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لتطوير الاحتياطات الواعدة من الغاز الصخري في إطار مساهمتنا في تعزيز أمن الطاقة. نسعى مع الأشقاء في افريقيا والأصدقاء في غرب المتوسط إلى تحقيق التعاون الذي يمكن المنتجين من القارة الافريقية إلى الوصول الى الاسواق العالمية والاوروبية”.

وأضاف “..نبدي استعدادنا للتباحث حول هذا الأمر، بما يُحقق المصلحة المشتركة بين عدد من الدول المنتجة والدول المستهلكة. ويعزّز مستوى استخدام الغاز الطبيعي كمصدر محوري للطاقة النظيفة للمساهمة في مواجهة تحديات تغير المناخ. والتخفيف من أثارها في أكبر عدد ممكن من البلدان ويضاعف من سبل نقل وتطوير التقنيات المتطورة. في استكشاف وتطوير واستدامة صناعة الغاز الطبيعي، بما يساهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 و أجندة إفريقيا 2063 و على رأسها أمن الطاقة.