رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي في الجزائر

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، بمطار الجزائر الدولي.

ويحل رئيس المجلس الرئاسي بالجزائر للمشاركة في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية “IATF 2025”.

واستمع رئيس الجمهورية، رفقة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إلى النشيدين الوطنيين قبل أداء تحية العلم الوطني.

كما استعرض الطرفان تشكيلات من الحرس الجمهوري للجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية.