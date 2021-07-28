رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي يصل إلى الجزائر

وصل صبيحة اليوم الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي إلى الجزائر، في إطار زيارة رسمية تدوم يومين

وكان في إستقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي،الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ووزير الداخلية كمال بلجود. بمطار هواري بومدين الدولي

للإشارة فإن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، سيشرع في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بداية من اليوم الأربعاء. وخلال الزيارة سيحظى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمقابلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما تدخل هذه الزيارة في إطار مواصلة التعاون تأكيدا لمتانة علاقة الأخوة بين الشعبين.