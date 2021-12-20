رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتسلم أوراق إعتماد السفير الجزائري

تسلم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، صباح اليوم الإثنين، أوراق اعتماد السفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سليمان شنين.

كما تسلم محمد المنفي اوراق إعتماد كل من سفير مملكة هولندا لدى ليبيا، “كوينراد أدولف”، وسفير فوق العادة ومفوضاً لدولة قطر، “محمد خالد الدوسري”.

وكذا سفير فوق العادة مفوض لجمهورية النيجر، “اسياد دكاتو”، وسفيرة لدولة كندا، “ايزابيل سافرد”. وسفير غير مقيم لجمهورية سيرلانكا، “ماريموثوكي”، وسفيرة غير مقيمة لمملكة النرويج، “هيلدا كليمستدال”.

كما تسلم رئيس المجلس الرئاسي الليبي اوراق إعتماد سفير غير مقيم لجمهورية الهند، “نجولكهام جاتهوم”، وسفير غير مقيم لدولة سويسرا، “جوزيف رينجلي”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، خلال استقباله السفراء، على عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا. متمنياً التوفيق لكل السفراء في أداء مهامهم الجديدة، بما يعزز علاقات بلدانهم مع ليبيا.

ومن جهتهم، نقل السفراء الجدد تحيات دولهم وحكوماتهم لرئيس المجلس الرئاسي. آملين عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها.

كما عبر السفراء، في كلمات لهم بهذه المناسبة، على أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا. مثمنين جهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

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