رئيس المجلس الرئاسي الليبي يحلّ بالجزائر 

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي مساء اليوم الخميس بمطار هواري بومدين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وسيشارك محمد المنفي في الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وشرع، اليوم، رؤساء وضيوف الجزائر في التوافد. من أجل المشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة.

وسينظم الجيش الوطني الشعبي استعراضا عسكريا بمشاركة مختلف القوات. يوم الجمعة الفاتح من نوفمبر. إحياءً للذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذا الاستعراض سيجرى تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وسيجرى هذا الاستعراض، على مستوى الطريق الوطني رقم 11، المحاذي لجامع الجزائر. كما يمكن متابعة الاستعراض على المباشر على جميع القنوات الوطنية العمومية والخاصة.