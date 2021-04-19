رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستقبل صبري بوقدوم وكمال بلجود

إستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي وزير الخارجية صبري بوقدوم ووزير الداخلية كمال بلجود والوفد المرافق لهما.

وحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي، فقد أكد محمد المنفي على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأكد حرص ليبيا على تعزيز التعاون في شتى المجالات مع الأشقاء الجزائريين، مثمّنا دور الحزائر في أمن واستقرار ليبيا.

من جانبه نقل وزير الخارجية صبري بوقدوم تهانيّ الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدا حرص الجزائر على أمن واستقرار ليبيا، واستعدادها الدائم للعب أي دور إيجابي في سبيل وصول ليبيا إلى بر الأمان.

وأضاف البيان، أن وزير الخارجية بوقادوم وجّه دعوة الرئيس تبون لمحمد المنفي لزيارة الجزائر، والتي لقيت ترحيبا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي أعرب عن نيته زيارة الجزائر في وقت قريب.