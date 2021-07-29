رئيس المجلس الرئاسي الليبي ينهى زيارته إلى الجزائر

أنهى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، اليوم الخميس، زيارته إلى البلاد، وغادر الجزائر بعد زيارة رسمية دامت يومين.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، كان في توديع المنفي، كل من الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، بمطار هواري بومدين الدولي.

وقام المنفي اليوم الخميس، بزيارة لجامع الجزائر الأعظم، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، قبل مغادرته للجزائر.

هذا وحظي ذات المسؤول، باستقبال رسمي من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، وتم تنظيم محادثات ثنائية توسعت فيما بعد لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

كما استقبل المنفي، على انفراد، كل من رئيس مجلس الامة، صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي.