رئيس المجلس الرئاسي الليبي يُهنئ الرئيس تبون بعيد الاستقلال

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من أخيه الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أعرب له فيها عن تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال الجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن تهانيه للرئيس تبون، بمناسبة ذكرى استقلال الجزائر.

مؤكدا بهذه المناسبة استعداده للعمل من أجل تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية، التي تربط ليبيا والجزائر في مختلف المجالات. بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتمنى محمد يونس المنفي، لرئيس الجمهورية دوام النجاح والتوفيق في جهوده لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعب الجزائري.