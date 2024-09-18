رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القصبة اعمر زطيلي في ذمة الله

انتقل، اليوم الأربعاء، إلى رحمة الله رئيس المجلس الشعبي البلدي للقصبة اعمر زطيلي.

ومن جهته، قدم والي العاصمة تعازيه لعائلة الفقيد. حيث جاء في رسالة التعزية “أمام هذا الخطب الأليم والمصاب الجلل، يتقدم والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي”. “باسمه وباسم كل إطارات ولاية الجزائر، إلى أفراد أسرة الفقيد، المجلس الشعبي البلدي للقصبة، وإلى كل المنتخبين عن ولاية الجزائر، بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله العلي القدير أن يغمر الفقيد برحمته الواسعة”. و”يدثر روحه الطاهرة بثواب أهل الجنة، وأن يجمعه بالسابقين الصالحين في رياض الخلد والنعيم”.