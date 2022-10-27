رئيس المجلس الشعبي الوطني ونظيره المجري يوقعان على وثيقة للتعاون

استُقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي اليوم الخميس بالعاصمة بودابست. من قبل نظيره رئيس المجلس الوطني المجري السيد لازكو كوفر .

وأكد ابراهيم بوغالي أن هذه الزيارة التي تتزامن والذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمجر. تهدف إلى إعطاء دفع للعلاقات التاريخية بين البلدين المبنية على أسس من الاحترام المتبادل. مؤكدا على أن التعاون البرلماني سيتعزز. ويكون في مستوى أرقى بفضل مجموعتي الصداقة البرلمانية ولاسيما بعد الإمضاء على وثيقة التعاون بين المجلسين.

وأكد بوغالي أن الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تتوجه نحو اقتصاد المعرفة. وذلك بمرافقة من شركائها على غرار المجر الذي ساهم بعد استقلال الجزائر. في بناء عدة منشآت وفيه هذا الصدد عبر عن رغبة الجزائر. في ترقية تبادلاتها التجارية مع المجر وتعزيز روابط التعاون معها خاصة في مجال التعليم العالي.

من جهة أخرى شكل اللقاء مناسبة استعرض فيها رئيس المجلس موقف الجزائر إزاء قضية الصحراء الغربية. والوضع في ليبيا ومالي كما شرح مقاربة الجزائر لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية ومنهجها السلمي في حل النزاعات.

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني المجري أن علاقات الصداقة مع الجزائر قائمة على أساس الوفاء. والاحترام المتبادل وهي تعرف تطورا مستمرا.

وأضاف أن التعاون على المستوى البرلماني، سيتعزز بدوره بعد التنصيب الوشيك لمجموعة للصداقة البرلمانية.

وعند حديثه عن التعاون في شقه الاقتصادي، أوضح كوفر أن هذا الجانب قد شهد بعض التحسن وإن لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب.

وأضاف بأن الأمل معقود على اللجنة الاقتصادية المشتركة التي سيعطي تشكيلها دفعة جديدة للتعاون على هذا الصعيد.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسي المجلسين قد وقعا في نهاية هذا اللقاء وثيقة للتعاون البرلماني.