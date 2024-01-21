رئيس المجلس الشعبي الوطني ونظيره الموريتاني يحضران عرضا فنيا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني

حضر رئيس المجلس الشعبي الوطني إبرهيم بوغالي رفقة مدير ديوان، رئاسة الجمهورية د بوعلام بوعلام. ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بمب مكت ووزير المجاهدين العيد ربيقة مساء السبت عرضا فنيا تضامنيا ضخما. بأوبرا الجزائر تحت عنوان “سلام لفلسطين” .

العرض الفني الذي أشرفت عليه وزيرة الثقافة صورية مولوجي بأوبرا الجزائر حمل الكثير من رسائل الود والدعم والمساندة. من المشهد الفني الجزائري إلى فلسطين الحبيبة تضامنا معها وهي تكابد العدوان الصهيوني الغاشم.

للإشارة العرض حضره أيضا الأمين العام للحكومة يحيى بوخاري، قصري المسعود نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني. عبد القادر بريش رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني. وسفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة فضلا عن إطارات سامية في الدولة الجزائرية.