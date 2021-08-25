رئيس المجلس الشعبي الوطني يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع الإمارات

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الجزائر، يوسف سيف خميس سباع ال علي.

وحسب تغريدة لبوغالي على صفحته بتويتر، تم خلال اللقاء التطرق للعلاقات المتميزة بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون البرلماني.

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