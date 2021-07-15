رئيس المجلس الشعبي الوطني يبلغ أعضاء المكتب بقرار توزيع المهام بينهم

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا، اليوم الخميس، برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس.

وخلال الاجتماع، بلغ رئيس المجلس أعضاء المكتب بقراره المتعلق بتوزيع المهام بينهم. طبقا لأحكام المادة 9 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والتعليمة رقم 01-04 المؤرخة في 20 جويلية 2004. المتعلقة بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني.

وأكد رئيس المجلس أن هذا التوزيع أخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والتخصص والشباب، حيث دعاهم لبذل الجهد من أجل الرقي بالعمل البرلماني، كما حث الجميع على أن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب الجزائري ورفع التحديات.