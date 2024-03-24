رئيس المجلس الشعبي الوطني يتحادث بجنيف مع نظيرته الأذربيجانية

إلتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بجنيف، نظيرته الأذربيجانية، صاحبة غافاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، رئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، شكل اللقاء الذي تم على هامش انعقاد الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي. فرصة للطرفين من أجل بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات ولاسيما على المستوى البرلماني.

كما هنأ بوغالي نظيرته غافاروفا على نجاح الانتخابات الرئاسية في بلاده. لينتقل بعدها للحديث عن مدى متانة العلاقات بين البلدين واستمرار التواصل بينهما. مشيرا في هذا السياق إلى لقائه مؤخرا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان حيث اتيحت الفرصة ليتطرق معه إلى عدة مسائل تهم البلدين.

وتطرق رئيس المجلس إلى الزيارة التي يرتقب أن تقوم بها المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر – أذربيجان” إلى العاصمة باكو الشهر المقبل. واستعرض ما ينتظر أن تحققه من نتائج إيجابية من شأنها أن تعزز مستوى التعاون بين الهيئتين البرلمانيتين في البلدين.

من جهتها، دعت غافاروفا إلى دعم جهود مجموعتي الصداقة في عملها الرامي إلى توطيد التعاون. خاصة في مجالات التعليم و الثقافة والتربية، حسب نفس البيان.

وفي حديثه عن الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، جدد بوغالي دعم الجزائر الدائم لها لاسيما في ظل حالة الاستقطاب الشديد الذي تعرفه العلاقات الدولية حاليا.

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