رئيس المجلس الشعبي الوطني يتحادث مع نظيره التركي

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأحد، بمقر إقامته بالمركز الدولي للمؤتمرات، رئيس المجلس التركي الكبير مصطفى شنطوب.

وحسب بيان للمجلس، عبر بوغالي، خلال هذا اللقاء، عن شكره لرئيس المجلس التركي عن تلبيته الدعوة لحضور هذا الموعد الهام.

مؤكدا أن تركيا دولة محورية ترأست الاتحاد وتملك خبرة تفيد هذه الهيئة التي تعقد دورتها بالجزائر. في ظروف مفصلية تتطلب توحيد الرؤى لمواجهة تحدياتها.

ولفت بوغالي إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تفعيل التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف خدمة للقضايا التي تهم العالم الإسلامي.

ومن جهته، عبر شنطوب عن سعادته بزيارة الجزائر، وأعرب عن ارتياحه لحسن التنظيم وحرارة الاستقبال. مؤكدا العلاقات المتميزة بين البلدين الذين تجعهما قواسم مشتركة كثيرة.

كما تطرق الجانبان بالمناسبة إلى جملة من القضايا الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطيني. وكذا محاولات نشر خطاب الكراهية ضد المسلمين.

وقد شجب رئيسا المجلسين في هذا الخصوص جريمة حرق المصحف الشريف ووصفاه بعمل ينم عن حقد وعنصرية غير مقبولين.

وفي ختام اللقاء، جدد المسؤولان حرص قائدي البلدين على التنسيق المستمر والعمل على ترقية العلاقات ثنائية. وتفعيل التعاون المشترك الذي يطبعه تنامي التبادل التجاري والاقتصادي بين الجزائر وتركيا والذي قفز في فترة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بنسبة 28 بالمائة.