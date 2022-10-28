رئيس المجلس الشعبي الوطني يزور مقر سفارة الجزائر في بودابست

قام رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي اليوم الجمعة، رفقة المستشار الدبلوماسي للمجلس الشعبي الوطني اسماعيل شرقي. وكذا رئيس كتلة الأحرار عبد الوهاب أيت منقلات. بزيارة إلى مقر سفارة الجزائر ببودابست، وذلك بحضور القائم بالأعمال على مستوى السفارة قادر يحيى.

بالمناسبة، التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني بطاقم السفارة. حيث تبادل الحديث معهم على اسهامهم في تمثيل الجزائر. وتقديم الخدمات للجالية الجزائرية في هاذين البلدين.