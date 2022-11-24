رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل السفير غير المقيم لجمهورية سنغافورة

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس. بمقر المجلس سعادة السفير غير المقيم لجمهورية سنغافورة لدى الجزائر محمد علمي موسى.

وأكد رئيس المجلس خلال هذا اللقاء عزم الجزائر على تطوير علاقاتها مع سنغافورة في سائر المجالات. وأعرب عن حرصها على الاستفادة من تجربتها الرائدة في مسعى التوجه. نحو اقتصاد المعرفة وأضاف أن قانون الاستثمار الذي اعتمدته الجزائر يمنح تحفيزات مهمة وحريّ بالمستثمرين السنغافوريين استغلالها.

كما أكد رئيس المجلس أن التجربة السنغافورية جديرة بالاقتداء، وهي مثال لكل الدول التي تريد أن تتقدم. وأكد أن فتح سفارة لجمهورية سنغافورة بالجزائر سيساهم حتما في توطيد العلاقات الثنائية.

وأما بخصوص الملفات الدولية، فقد دعا السيد بوغالي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما حرص على تبديد بعض المغالطات بشأن قضية الصحراء الغربية. موضحا أن الجزائر ليست طرفا في هذا النزاع الذي يجب إنهاؤه بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

من جهته، أكد السفير بأن العام المقبل سيشهد تبادلات كثيفة لوفود رجال الأعمال لتطوير التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيات النظيفة. الصحة، والمواد الصيدلانية، البيئة، اقتصاد المعرفة والاتصالات، وكشف في ذات الوقت عن محادثات مع غرفة التجارة الجزائرية. لتدريب الشباب على مهارات إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

كما أكد السفير أن البلدين لديهما الكثير من المواقف المتشابهة. وقال إن بلاده حريصة على احترام مبدأ عدم الانحياز، كما أنها ملتزمة بالقرارات الأممية في حل الأزمات.

في الأخير، أهدى السفير لرئيس المجلس كتاب “من العالم الثالث إلى الأول: قصة سنغافورة” الذي أنجزه رائد النهضة السنغافورية “لي كوان يو”.