رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان

استقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الجمعة. بمقر إقامته بالمركز الدولي للمؤتمرات رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان خالد بن هلال بن ناصر المعولي.

واستهل الجانبان المحادثات بالتطرق إلى واقع العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع البلدين الشقيقين. وعبرا عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته واتفقا على مواصلة دعمها من خلال التشاور المستمر لاسيما بين برلماني البلدين.

وتطرق المسؤولان في سياق الحديث عن الوضع الراهن على الساحة الدولية. إلى ما يتعين على بلدان العالمين العربي والإسلامي عمله لمواجهة تحدياته.

وقد أكد بوغالي والمعولي على أهمية التنسيق بينها في هذا الإطار وبالأخص على مستوى البرلمانات الإقليمية والدولية.