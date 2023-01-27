رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

استقبل ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الجمعة. بمقر إقامته بالمركز الدولي للمؤتمرات رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي.

وأتاح هذا اللقاء الأخوي الفرصة لرئيسي المجلسين من أجل تقييم مستوى العلاقات الثنائية الممتازة. واستعراض سبل الرقي بها في شتى المجالات. وقد ركز المسؤولان بشكل خاص على ما حققه التعاون بين البلدين الشقيقين على مستوى البرلماني.

وقد عبر الصفدي عن سعادته الفائقة بوجوده في الجزائر، وأكد أن شعبي البلدين لهما من خصوصيات الود والقواسم المشتركة. ما يعزز آليات الشراكة والتعاون في شتى القطاعات.

وفي هذا المقام، أعرب رئيس مجلس النواب الأردني عن اعتزازه. باستقبال بوغالي بالمملكة الأردنية في إطار زيارة تجسد علاقات الود بين البلدين الصديقين.

وفي سياق آخر، خصص جانب من هذا اللقاء للحديث عن التحديات التي تواجه العالم العربي. في ظل الظروف الدولية الراهنة وسبل مواجهتها في إطار وحدة تمكن دول المنطقة من فرض مكانتها وحماية مصالحها.