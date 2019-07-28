رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير تونس بالجزائر

إستقبل اليوم الأحد سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني الناصر الصيد، سفير الجمهورية التونسية بالجزائر.

حيث قدّم شنين التعازي للسفير إثر وفاة المرحوم وفقيد الشعب التونسي والأمّة العربية، رئيس تونس الباجي قايد السبسي.

كما ذكّر الرئيس بجودة العلاقات التاريخية بين الشعبين، التي تتميز بتضامن متزايد ومصير مشترك يعود إلى حقبة نضالهما.

من أجل التحرير الوطني، وكذا المستوى الذي وصل إليه التعاون متعدد الأبعاد والقطاعات في كافة المجالات.

والتي ترجمة للإرادة المشتركة والقوية لدى البلدين، والإصرار على تميزها بالشكل الذي يؤهلها لأن تكون علاقات تعاون نموذجية.

كما تناول اللقاء التحديات الراهنة في المنطقة، وسجلا إرتياحهما للتعاون الفعال في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

وتقاسم المعطيات والممارسات النوعية بين مؤسسات الدولتين.

وحرص رئيس المجلس على أهمية التعاون على المستوى البرلماني وضرورة تطويره باعتباره رافدا و دافعا نحو المزيد من التقارب والتكامل والتعاون بين الشعبين الشقيقين.

من جهته أعرب السفير التونسي عن بالغ التقدير لجودة العلاقات والحرص الدائم على تطويرها، معتبرا أن الظروف والإمكانيات المتوفرة مهيأة لإقامة شراكة حقيقية لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.