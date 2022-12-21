رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير جمهورية أوغندا لدى الجزائر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس سفير جمهورية أوغندا لدى الجزائر جون كريسوسوتوم ألينتوما نسامبو.

وبعدما استعرض رئيس المجلس العلاقات التاريخية وواقع الصداقة المتينة التي تجمع البلدين. أكد أن مواقف البلدين متطابقة حيال كثير من الملفات، فيما يبقى النشاط البرلماني بحاجة الى إنعاش وديناميكية جديدة. لمرافقة المستوى الذي بلغته العلاقات السياسية.

وعلى صعيد التعاون، أكد بوغالي أن الجزائر ستواصل دعمها لأوغندا كما دأبت على ذلك منذ عقود. ولا سيما في مجالي التكوين العسكري والتعليم العالي.

وأوضح أن توجه الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نحو العمق الإفريقي سيتيح مزيدا من الفرص. لبناء علاقات اقتصادية وتجارية مثمرة، مضيفا، في هذا المقام، بأن الأفارقة أدرى بمشاكل القارة وهم أعلم بالحلول التي تناسبهم.

وأما بخصوص الملفات الدولية، فقد تطرق رئيس المجلس إلى الموقف من القضية الصحراوية. موضحا أن الجزائر حريصة على ضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. وفق اللوائح الأممية ذات الصلة.

كما حرص بوغالي على تبديد المغالطات المغرضة بخصوص موقف الجزائر إزاء هذه القضية العادلة. التي أكد ضرورة أن يكون لها أنصار أقوياء على المستوى الإفريقي كما هو الحال في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

من جهته، أشاد السفير بمتانة العلاقات بين البلدين وقال أن الجزائر لطالما ساعدت بلاده بدوافع إنسانية بحتة. حققت نتائج جد إيجابية لفائدة أوغندا.

وأشار، في هذا السياق، إلى جوانب اقتصادية يمكن استغلالها لرفع حجم التعاون والمبادلات. لاسيما في مجالات الفلاحة وقطاع البناء والطاقة مؤكدا ضرورة إيلاء التعاون المباشر مزيدا من الأهمية.