رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل وفدا عن جمهورية فيتنام الاشتراكية

استقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس بمقر المجلس، وفدا برلمانيا من جمهورية فيتنام الاشتراكية. يقوده نغويان دوك هاي نائب رئيس المجلس الوطني.

واستعرض بوغالي خلال هذا اللقاء واقع العلاقات الثنائية الضاربة في التاريخ. وأكد ضرورة استغلال القواسم المشتركة لتوطيد التعاون على شتى المستويات بدء بالجانب البرلماني.

وبالمقابل، أوضح رئيس المجلس أن التعاون الاقتصادي لا يزال متواضعا. وقال أن قانون الاستثمار من شأنه أن يتيح الفرص لبعث ديناميكية جديدة. لاسيما في مجالات الفلاحة والسياحة إلى جانب الثقافة والتعليم العالي.

على صعيد آخر، اغتنم بوغالي السانحة ليعبر عن ارتياحه لتشابه وجهات النظر بين البلدين. إزاء عدة ملفات مطروحة على الساحة الدولية.

وذكر بمساعي الجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة على غرار القضيتين الفلسطينية والصحراوية. وندد في ذات السياق بازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات في العالم.

بدوره أوضح نغويان دوك هاي أن زيارته تعتبر حدثا من أجل إحياء ستينية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتابع بأن البلدين مدعوان لرفع التحديات لتعزيز تعاونهما على الأصعدة البرلمانية، الاقتصادية والثقافية.

وبعدما عبر نغويان دوك هاي عن ارتياحه لمستقبل التعاون الطاقوي. أعرب عن أمله في تطوير العلاقات بين اللجان الدائمة في مجلسي البلدين. وكذا الاستفادة من تجربة الجزائر في رقمنة العمل البرلماني بالإضافة إلى أوجه أخرى من التعاون.

ولدى تطرقه إلى العلاقات الدولية، أكد نغويان مواقف بلاده التي تجنح نحو الحلول السلمية. لحل الأزمات وجدد تمسك فيتنام باحترام اللوائح الأممية لفض النزاعات.

وفي الأخير، نقل نغويان دوك هاي لرئيس المجلس تحيات نظيره رئيس المجلس الوطني ووجه له دعوة لزيارة جمهورية فيتنام.